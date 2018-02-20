Україні необхідно імплементувати майже півсотні норм ЄС у транспортній сфері

"Україна має імплементувати 48 регуляторних документів європейського законодавства у транспортній сфері", - повідомив він.

Водночас Х.Хололей зазначив, що вражений спільним з Україною порядком денним щодо реформ у транспортній галузі та тими перетвореннями, що вже розпочалися.

При цьому він наголосив на необхідності прискорення запровадження Україною потрібного законодавства у транспортній сфері.

Нагадаємо, міністр В.Омелян заявив, що угоду "Укрзалізниці" з General Electric підпишуть до кінця тижня.