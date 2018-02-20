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Україні необхідно імплементувати майже півсотні норм ЄС у транспортній сфері

Україні необхідно імплементувати майже півсотні норм ЄС у транспортній сфері

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Україні необхідно імплементувати 48 норм європейського законодавства у транспортній сфері. Про це сказав під час брифінгу генеральний директор з питань мобільності та транспорту Європейської комісії Хенрік Хололей, передає кореспондент УНН.

"Україна має імплементувати 48 регуляторних документів європейського законодавства у транспортній сфері", - повідомив він.

Водночас Х.Хололей зазначив, що вражений спільним з Україною порядком денним щодо реформ у транспортній галузі та тими перетвореннями, що вже розпочалися.

При цьому він наголосив на необхідності прискорення запровадження Україною потрібного законодавства у транспортній сфері.

Нагадаємо, міністр В.Омелян заявив, що угоду "Укрзалізниці" з General Electric підпишуть до кінця тижня.

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