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Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа - Оператор ГТС

Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа - Оператор ГТС

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Для обеспечения безопасности поставок Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, заявил и.о. главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак, пишет УНН.

Цитата

"Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок", - отметил Станчак, которого цитирует пресс-служба компании.

"Чтобы помочь Украине, нужно продолжать бизнес с Украиной. Это поможет минимизировать риски для нашей энергетической системы. Это также будет способствовать укреплению энергетической безопасности стран Европы", – заявил Станчак.

Детали

Во время выступления на Central European Energy Day 2022, руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров ради стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долговременной основе. Также Павел Станчак предложил заказчикам услуг продолжать использовать газовую инфраструктуру Украины, тем самым внести свой вклад в энергетическую безопасность региона.

Со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам без налогов и таможенных пошлин. Также она примет участие в обеспечении доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, поспособствует переходу к зеленой энергии, отметил Станчак.

Дополнение

Украина имеет в запасе 14,6 млрд кубометров газа.

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