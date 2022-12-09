Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа - Оператор ГТС
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Для обеспечения безопасности поставок Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа, заявил и.о. главы Оператора ГТС Украины Павел Станчак, пишет УНН.
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"Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок", - отметил Станчак, которого цитирует пресс-служба компании.
"Чтобы помочь Украине, нужно продолжать бизнес с Украиной. Это поможет минимизировать риски для нашей энергетической системы. Это также будет способствовать укреплению энергетической безопасности стран Европы", – заявил Станчак.
Детали
Во время выступления на Central European Energy Day 2022, руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров ради стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долговременной основе. Также Павел Станчак предложил заказчикам услуг продолжать использовать газовую инфраструктуру Украины, тем самым внести свой вклад в энергетическую безопасность региона.
Со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам без налогов и таможенных пошлин. Также она примет участие в обеспечении доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, поспособствует переходу к зеленой энергии, отметил Станчак.
Дополнение
Украина имеет в запасе 14,6 млрд кубометров газа.