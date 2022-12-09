Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа - Оператор ГТС

Цитата

"Украине могут потребоваться дополнительные объемы импорта газа для обеспечения безопасности поставок", - отметил Станчак, которого цитирует пресс-служба компании.

"Чтобы помочь Украине, нужно продолжать бизнес с Украиной. Это поможет минимизировать риски для нашей энергетической системы. Это также будет способствовать укреплению энергетической безопасности стран Европы", – заявил Станчак.

Детали

Во время выступления на Central European Energy Day 2022, руководитель ОГТСУ призвал международных партнеров ради стабильности и дальнейшего планирования рынка стран Центрально-Восточной Европы увеличить гарантированные мощности в точках соединения с Украиной на долговременной основе. Также Павел Станчак предложил заказчикам услуг продолжать использовать газовую инфраструктуру Украины, тем самым внести свой вклад в энергетическую безопасность региона.

Со своей стороны Украина может внести свой вклад в безопасность поставок путем предоставления доступа к подземным газовым хранилищам без налогов и таможенных пошлин. Также она примет участие в обеспечении доступа к региональному транзиту газа на короткие расстояния между странами ЦВЕ, поспособствует переходу к зеленой энергии, отметил Станчак.

Дополнение

Украина имеет в запасе 14,6 млрд кубометров газа.