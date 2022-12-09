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Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу - Оператор ГТС

Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу - Оператор ГТС

Київ • УНН

 • 718897 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Для гарантування безпеки постачання Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу, заявив т.в.о. очільника Оператора ГТС України Павел Станчак, пише УНН.

Цитата

"Україні можуть знадобитися додаткові обсяги імпорту газу для гарантування безпеки постачання", - зазначив Станчак, якого цитує пресслужба.

"Щоб допомогти Україні, потрібно продовжувати бізнес з Україною. Це допоможе мінімізувати ризики для нашої енергетичної системи. Це також сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країн Європи", – заявив Станчак.

Деталі

Під час виступу на Central European Energy Day 2022, керівник ОГТСУ закликав міжнародних партнерів задля стабільності та подальшого планування ринку країн Центрально-Східної Європи збільшити гарантовані потужності в точках з’єднання з Україною на довготривалій основі. Також Павел Станчак запропонував замовникам послуг продовжувати використовувати газову інфраструктуру України, тим самим зробити власний внесок до енергетичної безпеки регіону.

Зі свого боку Україна може зробити свій внесок у безпеку постачання шляхом надання доступу до підземних газових сховищ без податків і митних зборів. Також вона візьме участь у забезпеченні доступу до регіонального транзиту газу на короткі відстані між країнами ЦСЄ, сприятиме переходу до зеленої енергії, зазначив Станчак.

Доповнення

Україна має в запасі 14,6 млрд кубометрів газу.

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