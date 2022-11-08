Україна має в запасі 14,6 млрд кубометрів газу – Шмигаль

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“Станом на сьогодні в запасах у нас є 14,6 мільярдів кубічних метрів газу. 98% цього ресурсу – це український газ, і 2% належить нерезидентам”, – заявив Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр повідомив, що державна компанія "Укргазвидобування" за 9 місяців цього року видобула майже 10 млрд кубічних метрів природного газу. Попри війну й усі виклики, це лише на 2% менше, ніж було видобуто за цей же період минулого року.

“На складах ТЕС і ТЕЦ маємо 1,5 млн тонн вугілля, що майже вдвічі більше, ніж необхідні гарантовані запаси. Тому ресурсів накопичено достатньо, і ключовим викликом залишається саме навмисні пошкодження енергетичної інфраструктури росією”, – зазначив глава уряду.

Нагадаємо

Денис Шмигаль повідомив, що до тепла підключено майже 60% об’єктів України.