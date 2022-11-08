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Украина имеет в запасе 14,6 млрд кубометров газа – Шмыгаль

Украина имеет в запасе 14,6 млрд кубометров газа – Шмыгаль

Киев • УНН

 • 273793 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. По состоянию на сегодняшний день в запасах украинских газохранилищ есть 14,6 млрд кубических метров газа. Об этом на заседании правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

Цитата

“По состоянию на сегодняшний день в запасах у нас есть 14,6 миллиардов кубических метров газа. 98% этого ресурса – это украинский газ, и 2% принадлежит нерезидентам”, – заявил Шмигаль.

Детали

Премьер-министр сообщил, что государственная компания "Укргаздобыча" за 9 месяцев этого года добыла почти 10 млрд кубометров природного газа. Несмотря на войну и все вызовы, это всего на 2% меньше, чем было добыто за этот же период в прошлом году.

“На складах ТЭС и ТЭЦ есть 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем необходимые гарантированные запасы. Поэтому ресурсов накоплено достаточно, и ключевым вызовом остается именно умышленные повреждения энергетической инфраструктуры россией”, – отметил глава правительства.

Напомним

Денис Шмыгаль сообщил, что к теплу подключено почти 60% объектов Украины.

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