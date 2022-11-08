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Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла – Шмигаль

Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла – Шмигаль

Київ • УНН

 • 272166 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. В Україні, попри обстріли росії, розпочався опалювальний сезон. Як повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла, передає УНН.

Цитата

"Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє росія. Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%”, – заявив прем’єр.

Деталі

Він додав, що головним викликом зараз залишається забезпечення стабільної роботи енергосистеми та проходження опалювального сезону. Робота в цьому напрямку не зупиняється ні на хвилину.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.

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