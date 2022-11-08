Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла – Шмигаль

Цитата

"Опалювальний сезон розпочався, попри обстріли, диверсії, кібератаки, які вчиняє росія. Майже 60% всіх об’єктів по країні вже підключені до тепла. Південні регіони підключають повільніше, але цей процес там теж розпочато. У п’яти областях рівень підключення до тепла становить більш ніж 85%, а ще у двох регіонах він уже сягнув 100%”, – заявив прем’єр.

Деталі

Він додав, що головним викликом зараз залишається забезпечення стабільної роботи енергосистеми та проходження опалювального сезону. Робота в цьому напрямку не зупиняється ні на хвилину.

Доповнення

Шмигаль повідомив, що Україна від донорів отримала 700 генераторів. Ще 900 буде доставлено від них найближчим часом.