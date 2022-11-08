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Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу – Шмыгаль

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Украине, несмотря на обстрелы россии, начался отопительный сезон. Как сообщил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль, почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу, передает УНН.

Цитата

"Отопительный сезон начался, несмотря на обстрелы, диверсии, кибератаки, которые производит россия. Почти 60% всех объектов по стране уже подключены к теплу. Южные регионы подключают медленнее, но этот процесс там тоже начат. В пяти областях уровень подключения к теплу составляет более 85%, а еще в двух регионах он уже достиг 100%”, – заявил премьер.

Детали

Он добавил, что главным вызовом сейчас остается обеспечение стабильной работы энергосистемы и прохождения отопительного сезона. Работа в этом направлении не останавливается ни на минуту.

Дополнение

Шмыгаль сообщил, что Украина от доноров получила 700 генераторов. Еще 900 будут доставлены от них в ближайшее время.

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