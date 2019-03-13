Украине разрешили экспортировать рыбу и морепродукты в Гонконг
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Украина расширила рынок сбыта рыбы и морепродуктов в Азии. Об этом сообщает пресс-служба Госпродспотребслужбы, передает УНН.
Сообщается, что Госпродспотребслужбы получила от Центра по вопросам безопасности пищевых продуктов Департамента гигиены продуктов питания и окружающей среды Гонконга требования по экспорту рыбы и морепродуктов из Украины.
В документе отмечается, что украинские компании могут экспортировать рыбные продукты в Гонконг без предварительного подписания каких-либо двусторонних протоколов или соглашений.
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На основании нормативных актов, "рыбная продукция" определяется как "рыба, моллюски, земноводные и другие формы водного мира, кроме птиц, млекопитающих и рептилий".
Напомним, в 2018 году Украина больше всего экспортировала товаров в Польшу.