Україні дозволили експортувати яйця до Малайзії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та компетентний орган Королівства Марокко підписали ветеринарний сертифікат для експорту яєчних продуктів з України до Марокко. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Держпродспоживслужба та компетентний орган Королівства Марокко підписали ветеринарний сертифікат для експорту яєчних продуктів з України до Марокко", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, Держпродспоживслужба не буде перевіряти якість новорічних ялинок, які продаються на ялинкових базарах в Україні.
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