Украине разрешили экспортировать яйца в Малайзию
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и компетентный орган Королевства Марокко подписали ветеринарный сертификат для экспорта яичных продуктов из Украины в Марокко. Об этом сообщает УНН с ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Госпродпотребслужба и компетентный орган Королевства Марокко подписали ветеринарный сертификат для экспорта яичных продуктов из Украины в Марокко", - указано в сообщении.
Напомним, Госпродпотребслужба не будет проверять качество новогодних елок, которые продаются на елочных базарах в Украине.
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