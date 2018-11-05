В Україні подешевшали хліб, свинина та курятина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. У жовтні в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування. Про це свідчать дані інфляційного барометра, зафіксовані у період із 1 по 31 жовтня, передає УНН.
Зокрема, курятина подешевшала на 1,6% до 91,9 грн/кг, хліб пшеничний в середньому подешевшав на 15,5% до 23,6 грн/кг, яйця - на 0,6%, до 31,6 грн за десяток.
У той же час впала ціна на свинину — на 8,7% до 104,4 грн/кг. Проте, подорожчала яловичина — на 4,2%, до 134,9 грн/кг.
У жовтні також впали в ціні крупи гречані — на 11,3% до 17,7 грн за кг, ковбаси на 0,3% до 178,1 грн за кг, рис на 0,2% до 26,2 грн за кг.
Водночас, відбулося подорожчання олії — на 0,05% до 37,7 грн/ кг та молока - на 1,9% до 23,6 грн/л.
Нагадаємо, в Україні може з’явитися найбільший птахокомплекс у світі. На цей статус претендує Вінницька птахофабрика “МХП”, яка цього року завершила будівництво і запуск другої лінії виробництва.