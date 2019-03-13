Україні дозволили експортувати рибу і морепродукти у Гонконг
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Україна розширила ринок збуту риби та морепродуктів на Азію. Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби, передає УНН.
Повідомляється, що Держпродспоживслужба отримала від Центру з питань безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та навколишнього середовища Гонконгу вимоги щодо експорту риби та морепродуктів з України.
У документі зазначається, що українські компанії можуть експортувати рибні продукти в Гонконг без попереднього підписання будь-яких двосторонніх протоколів чи угод.
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На підставі нормативних актів, "рибна продукція" визначається як "риба, молюски, земноводні та інші форми водного світу, окрім птахів, ссавців та рептилій".
Нагадаємо, у 2018 році Україна найбільше експортувала товарів до Польщі.