Украинец забил победный гол за "Ференцварош" перед матчем с "Динамо"

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. В 13-м туре чемпионата Венгрии “Ференцварош” полузащитников сборной Украины Игоря Харатин и Александра Зубкова на выезде встречался с “Диошдьёр”, информирует УНН со ссылкой на сайт команды.

Оба украинских легионера “Ференцварош”, Игорь Харатин и Александр Зубков, вышли на поле в стартовом составе своей команды. Харатин результативными действиями не отметился, а на 26-й минуте заработал желтую карточку.

Зато Зубков забил мяч на 19 минуте, который оказался победным — 3:1.

Заметим, клуб с 29 очками продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, опережая на семь пунктов “Фехервар” нашего Ивана Петряка.

Примечательно, что 8 декабря венгерский чемпион сыграет матч Лиги чемпионов с “Динамо”.

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