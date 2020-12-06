Украинец забил победный гол за "Ференцварош" перед матчем с "Динамо"

Оба украинских легионера “Ференцварош”, Игорь Харатин и Александр Зубков, вышли на поле в стартовом составе своей команды. Харатин результативными действиями не отметился, а на 26-й минуте заработал желтую карточку.

Зато Зубков забил мяч на 19 минуте, который оказался победным — 3:1.

Заметим, клуб с 29 очками продолжает лидировать в чемпионате Венгрии, опережая на семь пунктов “Фехервар” нашего Ивана Петряка.

Примечательно, что 8 декабря венгерский чемпион сыграет матч Лиги чемпионов с “Динамо”.