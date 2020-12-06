Українець забив переможний гол за “Ференцварош” перед матчем із “Динамо”

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У 13-му турі чемпіонату Угорщини “Ференцварош” півзахисників національної збірної України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова на виїзді зустрічався з “Діошдьйором”, інформує УНН з посиланням на сайт команди.

Обидва українські легіонери “Ференцварош”, Ігор Харатін і Олександр Зубков, вийшли на поле в стартовому складі своєї команди. Харатін результативними діями не відзначився, а на 26-й хвилині заробив жовту картку.

Натомість Зубков забив м’яч на 19 хвилині, який виявився переможним — 3:1.

Зауважимо, клуб з 29 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи на сім пунктів “Фехервар” нашого Івана Петряка.

Примітно, що 8 грудня угорський чемпіон зіграє матч Ліги чемпіонів із “Динамо”.

Українські Національні Новини

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