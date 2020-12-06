Українець забив переможний гол за “Ференцварош” перед матчем із “Динамо”

Обидва українські легіонери “Ференцварош”, Ігор Харатін і Олександр Зубков, вийшли на поле в стартовому складі своєї команди. Харатін результативними діями не відзначився, а на 26-й хвилині заробив жовту картку.

Натомість Зубков забив м’яч на 19 хвилині, який виявився переможним — 3:1.

Зауважимо, клуб з 29 очками продовжує лідирувати в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи на сім пунктів “Фехервар” нашого Івана Петряка.

Примітно, що 8 грудня угорський чемпіон зіграє матч Ліги чемпіонів із “Динамо”.