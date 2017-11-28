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Украинец забил победный гол через себя в чемпионате Белоруссии

Украинец забил победный гол через себя в чемпионате Белоруссии

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 • 22902 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Полузащитник ФК “Крумкачи” Ярослав Богунов забил эффектный гол в ворота ФК “Минск” в заключительном, 30-м туре чемпионата Беларуси, передает УНН со ссылкой на сайт клуба.

На 83 минуте украинец откликнулся на верховую передачу от партнера с фланга и, находясь спиной к воротам соперника, сумел пробить в падении через себя. Данный гол принес “Крумкачи” победу — 2: 1.

Стоит отметить, что команда полузащитника сохранила прописку в элите Белоруссии, заняв 13-е место (25 очков).

Заметим, что всего в нынешнем чемпионате Беларуси Богунов забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Стоит отметить, что с целой плеяды украинцев в чемпионате Белоруссии самыми результативными стали нападающие Артем Милевский с “Динамо-Брест” и Виталий Квашук с “Витебска”. В обоих по 5 голов.

Добавим также, Богунов выступал за юношеские клубы “Олимпика”, “Днепра” и “Металлиста”. В 2013 году переехал в Беларусь, где выступал за “Белшину” и “Нафтан”.

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