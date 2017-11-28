Украинец забил победный гол через себя в чемпионате Белоруссии

На 83 минуте украинец откликнулся на верховую передачу от партнера с фланга и, находясь спиной к воротам соперника, сумел пробить в падении через себя. Данный гол принес “Крумкачи” победу — 2: 1.

Стоит отметить, что команда полузащитника сохранила прописку в элите Белоруссии, заняв 13-е место (25 очков).

Заметим, что всего в нынешнем чемпионате Беларуси Богунов забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.

Стоит отметить, что с целой плеяды украинцев в чемпионате Белоруссии самыми результативными стали нападающие Артем Милевский с “Динамо-Брест” и Виталий Квашук с “Витебска”. В обоих по 5 голов.

Добавим также, Богунов выступал за юношеские клубы “Олимпика”, “Днепра” и “Металлиста”. В 2013 году переехал в Беларусь, где выступал за “Белшину” и “Нафтан”.