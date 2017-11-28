Українець забив переможний гол через себе в чемпіонаті Білорусії

На 83 хвилині українець відгукнувся на верхову передачу від партнера з флангу та, знаходячись спиною до воріт суперника, зумів пробити у падінні через себе. Даний гол приніс “Крумкачи” перемогу — 2:1.

Варто відзначити, що команда півзахисника зберегла прописку в еліті Білорусії, посівши 13-те місце (25 очок).

Зауважимо, що всього у нинішньому чемпіонаті Білорусі Богунов забив 2 голи і зробив 4 гольові передачі.

Варто зазначити, що з цілої плеяди українців в чемпіонаті Білорусії найрезультативнішими стали нападники Артем Мілевський з “Динамо-Брест” та Віталій Квашук із “Вітебська”. У обох по 5 голів.

Додамо також, Богунов виступав за юнацькі клуби “Олімпіка”, “Дніпра” та “Металіста”. У 2013 році переїхав у Білорусь, де виступав за “Белшину” та “Нафтан”.