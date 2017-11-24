Украинец завоевал бронзу на турнире по фигурному катанию в Таллинне

Я.Паниота "подвело" выступление в произвольной программе. С двумя падениями он получил 139,98 баллов - 71,78 за технику и 70,20 за компоненты и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона. Последний выиграл в украинском за счет более высокой оценки за компоненты. В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235,10 баллов, у Красножона - 222,39.

При этом общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221,23.

Отметим, что еще одна претендентка на звание олимпийца - Анна Хниченкова также участвует в "Tallinn Trophy". Она уже выступила с короткой программой и занимает после ее выполнения десятое место.

Напомним, Я.Паниот на международном турнире в Оберсдорфе получил для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании.