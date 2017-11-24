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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 1053 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 8227 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 9399 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 85809 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 78073 просмотра

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11 марта, 06:59 • 90829 просмотра

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Украинец завоевал бронзу на турнире по фигурному катанию в Таллинне

Украинец завоевал бронзу на турнире по фигурному катанию в Таллинне

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский фигурист Ярослав Паниот поднялся на третью ступеньку пьедестала международного турнира по фигурному катанию "Tallinn Trophy", не удержав лидирующие позиции, на которых он находился после исполнения короткой программы. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания Украины, передает УНН.

Я.Паниота "подвело" выступление в произвольной программе. С двумя падениями он получил 139,98 баллов - 71,78 за технику и 70,20 за компоненты и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона. Последний выиграл в украинском за счет более высокой оценки за компоненты. В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235,10 баллов, у Красножона - 222,39.

При этом общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221,23.

Отметим, что еще одна претендентка на звание олимпийца - Анна Хниченкова также участвует в "Tallinn Trophy". Она уже выступила с короткой программой и занимает после ее выполнения десятое место.

Напомним, Я.Паниот на международном турнире в Оберсдорфе получил для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании.

Украинские Национальные Новости

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