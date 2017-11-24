Украинец завоевал бронзу на турнире по фигурному катанию в Таллинне
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Украинский фигурист Ярослав Паниот поднялся на третью ступеньку пьедестала международного турнира по фигурному катанию "Tallinn Trophy", не удержав лидирующие позиции, на которых он находился после исполнения короткой программы. Об этом сообщает сайт Федерации фигурного катания Украины, передает УНН.
Я.Паниота "подвело" выступление в произвольной программе. С двумя падениями он получил 139,98 баллов - 71,78 за технику и 70,20 за компоненты и пропустил вперед россиянина Дмитрия Алиева и американца Алексея Красножона. Последний выиграл в украинском за счет более высокой оценки за компоненты. В таком же порядке эти фигуристы расположились и в общем зачете: у Алиева 235,10 баллов, у Красножона - 222,39.
При этом общая сумма, которую набрал украинец, значительно ниже его лучшего результата и составляет 221,23.
Отметим, что еще одна претендентка на звание олимпийца - Анна Хниченкова также участвует в "Tallinn Trophy". Она уже выступила с короткой программой и занимает после ее выполнения десятое место.
Напомним, Я.Паниот на международном турнире в Оберсдорфе получил для Украины лицензию на участие в зимних Олимпийских играх-2018 в мужском одиночном катании.