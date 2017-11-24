Українець виборов бронзу на турнірі з фігурного катання в Таллінні

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. Український фігурист Ярослав Паніот піднявся на третю сходинку п’єдесталу міжнародного турніру з фігурного катання "Tallinn Trophy", не втримавши лідируючі позиції, на яких він перебував після виконання короткої програми. Про це повідомляє сайт Федерації фігурного катання України, передає УНН.

Я.Паніота "підвів" виступ у довільній програмі. З двома падіннями він отримав 139,98 балів – 71,78 за техніку та 70,20 за компоненти і пропустив вперед росіянина Дмитра Алієва та американця Олексія Красножона. Останній виграв у українця за рахунок вищої оцінки за компоненти. У такому ж порядку ці фігуристи розташувалися і у загальному заліку: у Алієва 235,10 балів, у Красножона - 222,39.

Натомість загальна сума, яку набрав українець, значно нижча від його найкращого результату і становить 221,23.

Зазначимо, що ще одна претендентка на звання олімпійця – Анна Хниченкова також бере участь у "Tallinn Trophy". Вона уже виступила з короткою програмою і посідає після її виконання десяте місце.

Нагадаємо, Я.Паніот на міжнародному турнірі в Оберсдорфі здобув для України ліцензію на участь у зимових Олімпійських іграх-2018 у чоловічому одиночному катанні.

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