Украинец во второй раз победил сильнейшую шахматистку мира

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 63784 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107884 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 129088 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 136280 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 172233 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154257 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141780 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130530 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 183651 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118358 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Украинец во второй раз победил сильнейшую шахматистку мира

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КИЕВ. 8 июля. УНН. В Китае завершился матч по быстрым и молниеносным шахматам между украинским гроссмейстером Русланом Пономаревым и китаянкой Хоу Ифань, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

С начала соперники определяли сильнейшего в рапиде. Победа белым цветом в первом туре и ничья в семи других принесли общую победу Пономареву со счетом 4,5-3,5 очка.

Еще убедительнее Пономарев победил в блиц-матче - 6,5 на 3,5 очка.

Добавим, что Ифань хоть и является в настоящее время экс-чемпионкой мира, но она не проиграла титул, а просто отказалась играть в женском первенстве. Сейчас Хоу остается лидером мирового рейтинга и на 90 пунктов опережает второго номера - чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНН, киевский гроссмейстер Руслан Пономарев выиграл рапид-матч у экс-чемпионки мира китаянки Хоу Ифань.

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