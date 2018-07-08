Украинец во второй раз победил сильнейшую шахматистку мира

С начала соперники определяли сильнейшего в рапиде. Победа белым цветом в первом туре и ничья в семи других принесли общую победу Пономареву со счетом 4,5-3,5 очка.

Еще убедительнее Пономарев победил в блиц-матче - 6,5 на 3,5 очка.

Добавим, что Ифань хоть и является в настоящее время экс-чемпионкой мира, но она не проиграла титул, а просто отказалась играть в женском первенстве. Сейчас Хоу остается лидером мирового рейтинга и на 90 пунктов опережает второго номера - чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь.

Как сообщал УНН, киевский гроссмейстер Руслан Пономарев выиграл рапид-матч у экс-чемпионки мира китаянки Хоу Ифань.