Українець вдруге переміг найсильнішу шахістку світу

З початку суперники визначали сильнішого у рапіді. Перемога білим кольором у першому турі та нічиї у семи інших принесли загальну перемогу Пономарьову з рахунком 4,5-3,5 очка.

Ще переконливіше Пономарьов переміг у бліц-матчі - 6,5 на 3,5 очки.

Додамо, що Іфань хоч і є нині екс-чемпіонкою світу, але вона не програла титул, а просто відмовилася грати на жіночій першості. Наразі Хоу залишається лідером світового рейтингу і на 90 пунктів випереджає другого номера - чемпіонку світу Цзюй Вэньцзюнь.

Як повідомляв УНН, київський гросмейстер Руслан Пономарьов виграв рапід-матч у екс-чемпіонки світу китаянки Хоу Іфань.