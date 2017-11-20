Украинец победил на ультра марафоне в США

4 часа 12 минут и 19 секунд понадобилось победителю чтобы финишировать на 60-километровой дистанции соревнований "New York City 60K" от известного бегового клуба "NYRR".

Гонка стартовала в Центральном парке от ворот инженеров, сначала спортсменам надо преодолеть круг в 8,3 километра, а затем восемь кругов по 6,4 километра. Лимит трассы составлял 9 с половиной часов.

"До сих пор не могу поверить. Мой первый ультра марфон-60 и первое место в целом. Мне нужно время, чтобы прийти в себя и осознать, что произошло. Но я точно знаю, что я счастлив, потому что у меня есть замечательные друзья , которые меня поддерживают. Горжусь тем, что пересек финиш с украинским флагом", - говорится в записи Молчанова.

Заметим, что для Молчанова это уже третий финиш этой осенью на марафонах и ультрамарафон, в сентябре он финишировал в Берлине со временем 02:44,53 ч, а лишь две недели назад на Нью-Йоркском марафоне показал 02:53,47 на финише.

Как сообщал УНН, украинцы ликовали на марафоне в Дублине.