Українець тріумфував на ультра марафоні в США

4 години і 12 хвилин та 19 секунд знадобилося переможцю аби фінішувати на 60-кілометровій дистанції змагань "New York City 60K" від найвідомішого бігового клубу "NYRR".

Гонка стартувала в Центральному парку від воріт інженерів, спочатку спортсменам треба було подолати коло в 8,3 кілометра, а потім вісім кіл по 6,4 кілометра. Ліміт траси складав 9 з половиною годин.

"До сих пір не можу повірити. Мій перший ультра марфон-60 і перше місце в цілому. Мені потрібен час, аби прийти до тями та усвідомити, що трапилось. Але я точно знаю, що я щасливий, тому що у мене є чудові друзі, які мене підтримують. Пишаюся тим, що пересік фініш з українським прапором", — йдеться у записі Молчанова.

Зауважимо, що для Молчанова це вже третій фініш цієї осені на марафонах та ультрамарафонах, у вересні він фінішував в Берліні з часом 02:44,53 год, а лише два тижні тому на Нью-Йоркському марафоні показав 02:53,47 на фініші.

Як повідомляв УНН, українці тріумфували на марафоні у Дубліні.