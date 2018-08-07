Украинец стал вице-чемпионом мира по спортивному боулингу

Серебряной медалью в сингл может теперь гордиться Даниил Яцко, который в этом году очень удачно дебютировал на международных соревнованиях. Он получил первое место в квалификации и в борьбе за награды уступил только норвежцу в финале. Наш спортсмен уступил лишь 5-ю баллами.

Серебряная награда Даниила — единственная в арсенале сборной. Кроме Даниила в состав сборной вошли еще трое спортсменов: Николай Селин, Александр Нечипаев и Даниил Первухин.

Стоит отметить, что в командном зачете украинская сборная заняла 13 строчку турнирной таблицы.

Напомним, что украинские дефлимпийцы получили более 10 наград на континентальных соревнованиях по боулингу.