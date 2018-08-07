Українець став віце-чемпіоном світу із спортивного боулінгу

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. В Детройті (США) відбувся молодіжний чемпіонат світу зі спортивного боулінгу, де взяли участь четверо українських спортсменів, передає УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Срібною медаллю в сінглах може тепер пишатися Данило Яцко, який в цьому році дуже вдало дебютував на міжнародних змаганнях. Він здобув перше місце у кваліфікації і в боротьбі за нагороди поступився лише норвежцю у фіналі. Наш спортсмен поступився лише 5-ма балами.

Срібна нагорода Данила — єдина в арсеналі збірної. Крім Данила до складу збірної увійшли ще троє спортсменів: Микола Сєлін, Олександр Нечіпаєв та Данило Первухін.

Варто відзначити, що в командному заліку українська збірна посіла 13 сходинку турнірної таблиці.

Нагадаємо, що українські дефлімпійці здобули більше 10 нагород на континентальних змаганнях з боулінгу.

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