Украинец стал серебряным призером чемпионата мира по джиу-джитсу

В призеры в раздел "fighting" вошел украинец Богдан Мочульский. На пути к поединку за чемпионский титул в весовой категории 62 кг наш соотечественник преодолел спортсменов из Италии, Болгарии, Бельгии и Нидерландов. Только в финале уступил Роману Аполлонов из Германии.

Стоит отметить, что украинец улучшил свой результат - в 2014 и 2015 годах он становился бронзовым призером мирового первенства.

Напомним, что на турнире были собраны спортсмены из более 30 стран мира.