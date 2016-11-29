Українець став срібним призером чемпіонату світу з джиу-джитсу

До призерів у розділ "fighting" увійшов українець Богдан Мочульський. На шляху до поєдинку за чемпіонський титул у ваговій категорії 62 кг наш співвітчизник подолав спортсменів з Італії, Болгарії, Бельгії та Нідерландів. Лише у фіналі поступився Роману Аполонову з Німеччини.

Варто зазначити, що українець покращив свій результат - у 2014 та 2015 роках він ставав бронзовим призером світової першості.

Нагадаємо, що на турнірі були зібрані спортсмени з понад 30 країн світу.