Украинец стал самым результативным игроком в составе греческого клуба игры Еврокубка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Защитник сборной Украины Александр Липовый провел результативный выступление в матче 9-го тура Еврокубка, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Греческий "Промитеас" Липового дома победил немецкий "Ратиофарм" (82:77), а украинец, получив 28 минут игрового времени, набрал 16 очков (2/2 двухочковых, 4/9 трехочковых), сделал 3 передачи, 2 подбора и 1 перехват при 1 потере при 3 фолах. Его рейтинг эффективности составил 13 баллов.
Больше Украинские набрал только один баскетболист, представляющий немецкий коллектив. В активе А.Обста 20 очков.
Отметим, что испанская "Уникаха" бигмена сборной Украины Владимира Герун на выезде проиграла "Галатасарая" - 80:91. Наш легионер за 17 минут набрал 3 очка (1/2 двухочковых, 1/2 штрафных) и сделал 2 подбора при 1 потере и 1 фоле.
Добавим, "Промитеас" возглавляет свою группу А при 6 победах и 2 поражениях. "Уникаха" несмотря на поражение, также лидирует в группе D с аналогичными показателями.