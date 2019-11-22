Українець став найрезультативнішим гравцем у складі грецького клубу гри Єврокубку

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Захисник національної збірної України Олександр Липовий провів результативний виступ у матчі 9-го туру Єврокубку, передає УНН з посиланням на ФБУ.

Грецький "Промітеас" Липового вдома переміг німецький "Ратіофарм" (82:77), а українець, отримавши 28 хвилин ігрового часу, набрав 16 очок (2/2 двоочкових, 4/9 триочкових), зробив 3 передачі, 2 підбирання та 1 перехоплення при 1 втраті при 3 фолах. Його рейтинг ефективності склав 13 балів.

Більше за українця набрав лише один баскетболіст, який представляє німецький колектив. В активі А.Обста 20 очок.

Відзначимо, що іспанська "Унікаха" бігмена збірної України Володимира Геруна на виїзді програла "Галатасараю" — 80:91. Наш легіонер за 17 хвилин набрав 3 очка (1/2 двоочкових, 1/2 штрафних) та зробив 2 підбирання при 1 втраті та 1 фолі.

Додамо, "Промітеас" очолює свою групу А при 6 перемогах і 2 поразках. "Унікаха" незважаючи на поразку, також лідирує у групі D з аналогічними показниками.

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