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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец стал самым эффективным баскетболистом финала Кубка Европы ФИБА

Киев • УНН

 • 9809 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Клуб центрового сборной Украины Кирилла Фесенко “Авелино” провел ответный матч финала престижного европейского турнира — Кубка Европы ФИБА, передает УНН.

Украинец стал самым эффективным баскетболистом финала Кубка Европы ФИБА

В итальянском противостоянии победителем вышла “Венеция”, которая победила “Авелино” 81:79 и также благодаря выигрышу в первом противостоянии (77:69), завоевала трофей.

Украинский “бигмен” был ключевой персоной на паркете, демонструрая высокий процент попаданий из-под кольца, исправляя партнеров, забивая слэм-данки и осуществляя львиную долю подборов. В итоге в графе эффективность показатель Фесенко оказался лучшим среди всех участников баталии — 33.

Кроме того, центровой за 24:27 минуты принес “Авелино” 21 очков (9/11 двухочковые, 3/5 штрафные), 15 подборов и 2 передачи. Больше очков набрал только партнер Фесенко по команде — Джей Рич (32).

Примечательно, что для “Венеции” этот европейский титул стал первым в истории клуба.

Украинские Национальные Новости

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