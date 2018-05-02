Украинец стал самым эффективным баскетболистом финала Кубка Европы ФИБА

В итальянском противостоянии победителем вышла “Венеция”, которая победила “Авелино” 81:79 и также благодаря выигрышу в первом противостоянии (77:69), завоевала трофей.

Украинский “бигмен” был ключевой персоной на паркете, демонструрая высокий процент попаданий из-под кольца, исправляя партнеров, забивая слэм-данки и осуществляя львиную долю подборов. В итоге в графе эффективность показатель Фесенко оказался лучшим среди всех участников баталии — 33.

Кроме того, центровой за 24:27 минуты принес “Авелино” 21 очков (9/11 двухочковые, 3/5 штрафные), 15 подборов и 2 передачи. Больше очков набрал только партнер Фесенко по команде — Джей Рич (32).

Примечательно, что для “Венеции” этот европейский титул стал первым в истории клуба.