Українець став найефективнішим баскетболістом фіналу Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Клуб центрового збірної України Кирила Фесенка “Авеліно” провів матч-відповідь фіналу престижного європейського турніру — Кубку Європи ФІБА, передає УНН.
В італійському протистоянні переможцем вийшла “Венеція”, яка перемогла “Авеліно” 81:79 і також завдяки виграшу у першому протистоянні (77:69), завоювала трофей.
Український “бігмен” був ключовою персоною на паркеті, демонструвавши високий відсоток влучань з-під кільця, виправляючи партнерів, забиваючи слем-данки та здійснюючи левову частку підбирань. У підсумку в графі ефективність показник Фесенка виявився найкращим серед усіх учасників баталії — 33.
Окрім того, центровий за 24:27 хвилини приніс “Авеліно” 21 очок (9/11 двоочкові, 3/5 штрафні), 15 підбирань та 2 передачі. Більше очок набрав тільки партнер Фесенка по команді — Джей Річ (32).
Примітно, що для “Венеції” цей європейський титул став першим в історії клубу.