Украинец рассказал пограничникам о движении российских военных возле границы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Пограничники задержали в Луганской области украинца, который в течение трех лет в Воронежской области России перепродавал топливо российских военных. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
В Луганской области пограничники задержали за незаконное пересечение государственной границы Украины мужчину, который направлялся из России.
Задержанным оказался гражданин Украины 1984 года рождения. Он рассказал, что более трех лет работал в Воронежской области в РФ за мизерную плату из-за отсутствия паспорта, который у него незаконно изъяли.
"Работа мужчины заключалась в перепродаже топлива, которое он, при содействии работодателя, генерала МВД РФ в отставке, получал у российских военных", - сказано в сообщении.
Кроме того, украинец рассказал, что через населенный пункт Кантемировка Воронежской области, где он проживал, 2-3 раза в месяц в сторону украинско-российской границы следовало большое количество бронированной техники. С одного такого эшелона человек получал незаконным путем около тысячи литров дизтоплива, которое сливалось с бронетехники.
"В разговорах с российскими военными, которые сопровождали такие эшелоны, мужчине стало известно, что они идут якобы на тактические учения в Ростовской области неподалеку украинской границы. Но из собственных наблюдений задержанный сообщил, что в обратную сторону техники возвращалось значительно меньше", - рассказали пограничники.
Как сообщается, из-за пренебрежительного отношения к нему и угроз мужчина решил вернуться в Украину. Однако из-за отсутствия у него паспорта был вынужден пересекать границу вне пункта пропуска.
Сейчас продолжаются мероприятия по установлению личности правонарушителя, его дальнейшую судьбу будет решать суд.
Как сообщал УНН, украинцы пытались провезти через линию разграничения в Донбассе египетские фунты.