Українець розповів прикордонникам про рух російських військових біля кордону

У Луганській області прикордонники затримали за незаконний перетин державного кордону України чоловіка, який прямував з Росії.

Затриманим виявився громадянин України 1984 року народження. Він розповів, що більше трьох років працював у Воронезькій області в РФ за мізерну плату через відсутність паспорта, який в нього незаконно вилучили.

"Робота чоловіка полягала в перепродажі пального, яке він, за сприянням роботодавця, генерала МВС РФ у відставці, отримував у російських військових", - сказано у повідомленні.

Крім того, українець розповів, що через населений пункт Кантемирівка Воронезької області, де він проживав, 2-3 рази на місяць у бік україно-російського кордону слідувала велика кількість броньованої техніки. З одного такого ешелону чоловік отримував незаконним шляхом близько тисячі літрів дизпалива, яке зливалось з бронетехніки.

"У розмовах з російськими військовими, які супроводжували такі ешелони, чоловіку стало відомо, що вони прямують нібито на тактичні навчання до Ростовської області неподалік українського кордону. Але із власних спостережень затриманий повідомив, що у зворотній бік техніки поверталось значно менше", - розповіли прикордонники.

Як повідомляється, через зневажливе ставлення до нього та погрози чоловік вирішив повернутися в Україну. Однак через відсутність у нього паспорта був вимушений перетинати кордон поза пунктом пропуску.

Наразі тривають заходи щодо встановлення особи правопорушника, його подальшу долю вирішуватиме суд.

Як повідомляв УНН, українці намагалися провезти через лінію розмежування на Донбасі єгипетські фунти.