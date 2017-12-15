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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 46321 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 26782 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103595 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105356 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121738 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104448 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106645 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Украинец Романчук выиграл ЧЕ на дистанции 1500 метров

Украинец Романчук выиграл ЧЕ на дистанции 1500 метров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинец Михаил Романчук на чемпионате Европы (Копенгаген) по плаванию завоевал звание чемпиона на дистанции 1500 метров вольным стилем, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

В финальном заплыве наш спортсмен преодолел дистанцию ​​за 14 минут 14,59 секунды.

Украинец на 8,34 секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронза досталась норвежцу Хенрику Кристиансен.

Как сообщал УНН, украинские пловцы завоевали награды пекинского этапа Кубка мира.

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