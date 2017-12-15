Украинец Романчук выиграл ЧЕ на дистанции 1500 метров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинец Михаил Романчук на чемпионате Европы (Копенгаген) по плаванию завоевал звание чемпиона на дистанции 1500 метров вольным стилем, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
В финальном заплыве наш спортсмен преодолел дистанцию за 14 минут 14,59 секунды.
Украинец на 8,34 секунды опередил серебряного призера итальянца Грегорио Палтиньери. Бронза досталась норвежцу Хенрику Кристиансен.
Как сообщал УНН, украинские пловцы завоевали награды пекинского этапа Кубка мира.