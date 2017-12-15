Українець Романчук виграв ЧЄ на дистанції 1500 метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українець Михайло Романчук на чемпіонаті Європи (Копенгаген) з плавання виборов звання чемпіона на дистанції 1500 метрів вільним стилем, передає УНН з посиланням на сайт змагань.
У фінальному запливі наш спортсмен подолав дистанцію за 14 хвилин 14,59 секунди.
Українець на 8,34 секунди випередив срібного призера італійця Грегоріо Палтіньєрі. Бронза дісталася норвежцю Хенріку Крістіансену.
Як повідомляв УНН, українські плавці вибороли нагороди пекінського етапу Кубка світу.