Украинец провел один из самых результативных матчей в сезоне НБА

Наш игрок появился на паркете в стартовой пятерке и исправил ложный бросок партнера, добавив одним прикосновением мяч в кольцо. Также украинец оформил попадание с фолом на последних секундах стартового отрезка.

Начало второй 12-минутки был успешным для “бигмена” — за две минуты реализовал три слэм-данки, однако при этом наставник “Санс” Джей Триана решил посадить баскетболиста на скамью запасных. Во второй половине уроженец Антрацита продолжил результативные действия и в итоге за 25:02 минуты набрал 19 очков (9/11 двухочковых, 1/1 штрафной), 12 подборов, 3 блок-шота и 1 передачу.

Несмотря на выступление украинском, который стал самым результативным в составе “Финикса”, “солнечные” уступили 88:115. В составе “Пистонс” Блэйк Гриффин едва не оформил трепло-дабл — 26 очков, 10 передач и 9 подборов.

Примечательно, что Лень более 19 очков в этом сезоне набирал только в одной игре против “Орландо” — 21.

Заметим, что контракт украинском с “Санс” действует только до конца нынешнего сезона.