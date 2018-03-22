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Українець провів один із найрезультативніших матчів в сезоні НБА

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Єдиний представник України в НБА центровий Олексій Лень відзначився результативним дабл-даблом у домашній грі “Фінікс Санс” проти “Детройт Пістонс”, передає УНН.

Наш гравець з’явився на паркеті в стартовій п’ятірці та виправив хибний кидок партнера, додавши одним дотиком м’яч в кільце. Також українець оформив влучання з фолом на останніх секундах стартового відрізку.

Початок другої 12-хвилинки був успішним для “бігмена” — за дві хвилини реалізував три слем-данки, однак при цьому наставник “Санс” Джей Тріано вирішив посадити баскетболіста на лаву для запасних. У другій половині уродженець Антрациту продовжив результативні дії і в підсумку за 25:02 хвилини набрав 19 очок (9/11 двоочкових, 1/1 штрафний), 12 підбирань, 3 блок-шоти і 1 передачу.

Попри виступ українця, який став найрезультативнішим у складі “Фініксу”, “сонячні” поступилися 88:115. У складі “Пістонс” Блейк Гріффін ледь не оформив трепл-дабл — 26 очок, 10 передач і 9 підбирань.

Примітно, що Лень більше 19 очок в цьому сезоні набирав тільки в одній грі проти “Орландо” — 21.

Зауважимо, що контракт українця з “Санс” діє тільки до завершення нинішнього сезону.

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