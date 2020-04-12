Украинец попал в несколько символических сборных чемпионата Греции по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Защитник сборной Украины и "Промитеаса" Александр Липовый стал одним из лучших по итогам сезона в чемпионате Греции, передает УНН со ссылкой на ФБУ.
Наш соотечественник получил почетное признание и вошел сразу в нескольких символических сборных.
Липовый получил титул "Bosman Player of the Year". Ею отмечают баскетболиста старше 25 лет.
Также атакующий защитник/легкий форвард вошел во вторую символическую пятерку чемпионата, и в символическую защитную пятерку.
Отметим, в 18 матчах чемпионата Липовый набирал по 7,7 очков за 24 минуты, а в Еврокубке по 8,5 очков.
Заметим, что чемпионат Греции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. "Промитеас" в итоге занял четвертое место.