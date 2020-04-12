Українець потрапив в кілька символічних збірних чемпіонату Греції з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Захисник збірної України та "Промітеаса" Олександр Липовий став одним з найкращих за підсумками сезону в чемпіонаті Греції, інформує УНН з посиланням на ФБУ.
Наш співвітчизник отримав почесне визнання та ввійшов одразу до декількох символічних збірних.
Липовий отримав титул "Bosman Player of the Year". Нею відзначають баскетболіста віком понад 25 років.
Також атакуючий захисник/легкий форвард ввійшов до другої символічної п’ятірки чемпіонату, і до символічної захисної п’ятірки.
Зазначимо, в 18 матчах чемпіонату Липовий набирав по 7,7 очок за 24 хвилини, а в Єврокубку по 8,5 очок.
Зауважимо, що чемпіонат Греції завершено дочасно через пандемію коронавірусу. "Промітеас" у підсумку посів четверте місце.