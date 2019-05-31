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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109914 просмотра

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6 марта, 19:19 • 136685 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144340 просмотра

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Украинец попал в сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских лиг

Украинец попал в сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских лиг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинский легионер чемпиона Англии “Манчестер Сити” Александр Зинченко попал в число самых ценных игроков до 21 года из топ-5 европейских лиг, сообщает УНН со ссылкой на портал “WhoScored”.

Наш земляк, представляющий сборную Украины попал в топ-11 лучших игроков U-21 среди пяти элитных лиг Европы — Англии, Франции, Испании, Германии и Италии.

Зинченко получил средний балл по сезону 7,14 и занял место на левой бровке защиты.

Среди других представителей АПЛ в этом списке нашлось место для защитника “Ливерпуля” Александера-Арнольда (7,36) и полузащитника “Лестера” Ндиди (7,21).

Вашему вниманию другие игроки символической сборной:

Драговски (“Эмполи”), Конате (“РБ Лейпциг”), Габриэл (“Лилль”), Санчо (“Боруссия” Д), Хавертц (“Байер”), Дембеле (“Барселона”), Мбаппе (“ПСЖ”) и Сейнт-Максимин (“Ницца”).

Как сообщал УНН, Зинченко стал двукратным чемпионом Англии.

Украинские Национальные Новости

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