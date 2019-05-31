Украинец попал в сборную лучших молодых футболистов топ-5 европейских лиг
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украинский легионер чемпиона Англии “Манчестер Сити” Александр Зинченко попал в число самых ценных игроков до 21 года из топ-5 европейских лиг, сообщает УНН со ссылкой на портал “WhoScored”.
Наш земляк, представляющий сборную Украины попал в топ-11 лучших игроков U-21 среди пяти элитных лиг Европы — Англии, Франции, Испании, Германии и Италии.
Зинченко получил средний балл по сезону 7,14 и занял место на левой бровке защиты.
Среди других представителей АПЛ в этом списке нашлось место для защитника “Ливерпуля” Александера-Арнольда (7,36) и полузащитника “Лестера” Ндиди (7,21).
Вашему вниманию другие игроки символической сборной:
Драговски (“Эмполи”), Конате (“РБ Лейпциг”), Габриэл (“Лилль”), Санчо (“Боруссия” Д), Хавертц (“Байер”), Дембеле (“Барселона”), Мбаппе (“ПСЖ”) и Сейнт-Максимин (“Ницца”).
Как сообщал УНН, Зинченко стал двукратным чемпионом Англии.