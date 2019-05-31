Українець потрапив до збірної кращих молодих футболістів топ-5 європейських ліг

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Український легіонер чемпіона Англії “Манчестер Сіті” Олександр Зінченко потрапив до числа найцінніших гравців віком до 21 року з топ-5 європейських ліг, повідомляє УНН з посиланням на портал “WhoScored”.

Наш земляк, який представляє збірну України потрапив в топ-11 кращих гравців U-21 серед п’яти елітних ліг Європи — Англії, Франції, Іспанії, Німеччини та Італії.

Зінченко отримав середній бал по сезону 7,14 та посів місце на лівій бровці захисту.

Серед інших представників АПЛ у цьому списку знайшлося місце для оборонця “Ліверпуля” Александера-Арнольда (7,36) і півзахисника “Лестера” Ндіді (7,21).

До вашої уваги інші гравців символічної збірної:

Драговскі (“Емполі”), Конате (“РБ Лейпциг”), Габріел (“Лілль”), Санчо (“Борусія” Д), Хавертц (“Байєр”), Дембеле (“Барселона”), Мбаппе (“ПСЖ”) і Сейнт-Максімін (“Ніцца”).

Як повідомляв УНН, Зінченко став двократним чемпіоном Англії.

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