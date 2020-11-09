Украинец попал в символическую сборную тура чемпионата Турции

Украинец отметился забитым голом в ворота “Фенербахче” (2:0) и получил оценку в 8,4 балла. Этот показатель стал лучшим в сборной недели.

Кроме Кравца, в символическую команды недели также попали еще двое партнеров по команде украинца.

Как сообщал УНН, Шевченко вызвал Кравца на тренировочный процесс к поединкам сборной Украины в Лиге наций.