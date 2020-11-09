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Українець потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини

Київ • УНН

 • 12189 перегляди

КИЇВ. 9 листопад. УНН. Нападник збірної України і "Коньяспора" Артем Кравець обійняв місце в нападі символічної збірної найкращих футболістів восьмого туру турецької Суперліги за версією авторитетного порталу "WhoScored", повідомляє УНН.

Українець відзначився забитим голом у воротах “Фенербахче” (2:0) та отримав оцінку в 8,4 бали. Цей показник став найкращим в збірній тижня.

Крім Кравця, до символічної команди тижня також потрапили ще двоє партнерів по команді українця.

Як повідомляв УНН, Шевченко викликав Кравця на тренувальний процес до поєдинків збірної України в Лізі націй.

Українські Національні Новини

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