Українець потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопад. УНН. Нападник збірної України і "Коньяспора" Артем Кравець обійняв місце в нападі символічної збірної найкращих футболістів восьмого туру турецької Суперліги за версією авторитетного порталу "WhoScored", повідомляє УНН.
Українець відзначився забитим голом у воротах “Фенербахче” (2:0) та отримав оцінку в 8,4 бали. Цей показник став найкращим в збірній тижня.
Крім Кравця, до символічної команди тижня також потрапили ще двоє партнерів по команді українця.
Як повідомляв УНН, Шевченко викликав Кравця на тренувальний процес до поєдинків збірної України в Лізі націй.