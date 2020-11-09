Українець потрапив до символічної збірної туру чемпіонату Туреччини

Українець відзначився забитим голом у воротах “Фенербахче” (2:0) та отримав оцінку в 8,4 бали. Цей показник став найкращим в збірній тижня.

Крім Кравця, до символічної команди тижня також потрапили ще двоє партнерів по команді українця.

Як повідомляв УНН, Шевченко викликав Кравця на тренувальний процес до поєдинків збірної України в Лізі націй.