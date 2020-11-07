Додатковий виклик в збірну: Шевченко обрав нападника

Кравець досвідчений гравець національної команди, на рахунку якого 23 матчі та вісім голів за синьо-жовтих.

Щодо позитивних результатів на коронавірус, то вони сталися у Владислава Супряги та Євгена Шахова. Раніше були інфіковані “динамівці” Георгій Бущан, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв та Микола Шапаренко. Також не зможе допомогти головній команді країни ще один футболіст столичного клубу, Олександр Тимчик, який поки що не відновився після ушкодження.

Зазначається, що є й позитивна новина. Богдан Михайличенко, ПЛР-тест якого два тижні тому був позитивним, уже відбув ізоляцію, і його новий тест дав негативний результат. Богдан готовий зіграти за свій “Андерлехт” у найближчому турі чемпіонату Бельгії (8 листопада проти “Гента”), а після цього прибути до Києва на збір.

Додамо, збірна України 14-го числа в Лейпцигу в рамках п’ятого туру Ліги націй зіграє із Німеччиною.