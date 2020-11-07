Дополнительный вызов в сборную: Шевченко выбрал нападающего

Кравец опытный игрок национальной команды, на счету которого 23 матча и восемь голов за сине-желтых.

Касательно положительных результатов на коронавирус, то они произошли у Владислава упряжи и Евгения Шахова. Ранее были инфицированы “динамовцы” Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Шапаренко. Также не сможет помочь главной команде страны еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения.

Отмечается, что есть и положительная новость. Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой “Андерлехт” в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против “Гента”), а затем прибыть в Киев на сбор.

Добавим, сборная Украины 14-го числа в Лейпциге в рамках пятого тура Лиги наций сыграет с Германией.