Дополнительный вызов в сборную: Шевченко выбрал нападающего
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В связи с тем, что среди приглашенных на сбор появились новые инфицированные на COVID-19 исполнители, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал нападающего турецкого “Коньяспора” Артема Кравца, передает УНН со ссылкой на сайт УАФ.
Кравец опытный игрок национальной команды, на счету которого 23 матча и восемь голов за сине-желтых.
Касательно положительных результатов на коронавирус, то они произошли у Владислава упряжи и Евгения Шахова. Ранее были инфицированы “динамовцы” Георгий Бущан, Виталий Миколенко, Александр Караваев и Николай Шапаренко. Также не сможет помочь главной команде страны еще один футболист столичного клуба Александр Тимчик, который пока не восстановился после повреждения.
Отмечается, что есть и положительная новость. Богдан Михайличенко, ПЦР-тест которого две недели назад был положительным, уже отбыл изоляцию, и его новый тест дал отрицательный результат. Богдан готов сыграть за свой “Андерлехт” в ближайшем туре чемпионата Бельгии (8 ноября против “Гента”), а затем прибыть в Киев на сбор.
Добавим, сборная Украины 14-го числа в Лейпциге в рамках пятого тура Лиги наций сыграет с Германией.