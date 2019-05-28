Украинец попал в символическую сборную сезона чемпионата Испании по баскетболу
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Игрок сборной Украины по баскетболу Владимир Герун попал в пятерку лучших игроков сезона в чемпионате Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
По итогам голосования среди болельщиков, журналистов, игроков и тренеров украинец попал в пятерку самых ценных игроков соревнований, заняв пятую строчку.
Нашего соотечественника опередил Вальтер Тавареш из "Реала" - 4-й, Боян Дублевич из "Валенсии" - 3, Факундо Кампаццо из "Реала" - 2. Первую строку занял Николас Лапровиттола с "Ховентуд".
Заметим, что Герун был стартовым "бигменом" "Бреогана" в сезоне, набирая 11,3 очка и делая 6,5 подбора за 24,7 минуты в среднем за игру.
Напомним, что Герун ранее выступал за "Барселону".