Українець потрапив до символічної збірної сезону чемпіонату Іспанії з баскетболу

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Київ • УНН

 • 7340 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Гравець збірної України з баскетболу Володимир Герун потрапив до п’ятірки кращих гравців сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.

За підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, гравців і тренерів українець потрапив до п’ятірки найцінніших гравців змагань, посівши п’ятий рядок.

Нашого співвітчизника випередив Вальтер Тавареш з “Реалу” — 4-й, Боян Дублевіч з “Валенсії” — 3, Факундо Кампаццо з “Реалу” — 2. Перший рядок посів Ніколас Лапровіттола з “Ховентуду”.

Зауважимо, що Герун був стартовим “бігменом” “Бреогана” в сезоні, набираючи 11,3 очка і роблячи 6,5 підбирання за 24,7 хвилини в середньому за гру.

Нагадаємо, що Герун раніше виступав за “Барселону”.

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