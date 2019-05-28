Українець потрапив до символічної збірної сезону чемпіонату Іспанії з баскетболу
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Гравець збірної України з баскетболу Володимир Герун потрапив до п’ятірки кращих гравців сезону в чемпіонаті Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт чемпіонату.
За підсумками голосування серед уболівальників, журналістів, гравців і тренерів українець потрапив до п’ятірки найцінніших гравців змагань, посівши п’ятий рядок.
Нашого співвітчизника випередив Вальтер Тавареш з “Реалу” — 4-й, Боян Дублевіч з “Валенсії” — 3, Факундо Кампаццо з “Реалу” — 2. Перший рядок посів Ніколас Лапровіттола з “Ховентуду”.
Зауважимо, що Герун був стартовим “бігменом” “Бреогана” в сезоні, набираючи 11,3 очка і роблячи 6,5 підбирання за 24,7 хвилини в середньому за гру.
Нагадаємо, що Герун раніше виступав за “Барселону”.