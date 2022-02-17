Украинец Поляков продаст свою долю в Firefly Aerospace за один доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинский предприниматель Максим Поляков продает за 1 доллар свою мажоритарную долю в ракетной компаний Firefly Aerospace из-за давления регуляторов США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-страницу Полякова.
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"Я отдаю за 1 доллар свою долю в 58% в Firefly Aerospace соучредителю компании и своему партнеру Тому (Маркусику - ред.). Уважаемый Комитет по иностранным инвестициям США, воздушные силы США и еще 23 агентства США, которые предали меня и осуждали меня за мои действия последние 15 месяцев - надеюсь, вы счастливы", - написал Поляков.
Справка
Firefly Aerospace - частное американо-украинское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине (Техас, США).
Основанная в 2014 году компания занимается разработкой легких ракет-носителей для запуска грузов в космос.
Firefly Aerospace разработала ракету Alpha. Первый запуск неоднократно переносили. В конце концов он состоялся в сентябре 2021 года и был провальным. Взрыв Alpha попал на прямую трансляцию. Несмотря на это в Firefly тестовый полет Alpha назвали успешным.