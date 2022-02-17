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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Українець Поляков продасть свою частку у Firefly Aerospace за один долар

Українець Поляков продасть свою частку у Firefly Aerospace за один долар

Київ • УНН

 • 17522 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Український підприємець Максим Поляков продає за 1 долар свою мажоритарну частку у ракетній компаній Firefly Aerospace через тиск регуляторів США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Facebook-сторінку Полякова.

Цитата

"Я віддаю за 1 долар свою частку у 58% у Firefly Aerospace співзасновнику компанії та своєму партнерові Тому (Маркусіку – ред.). Шановний Комітете з іноземних інвестицій США, Повітряні сили США та ще 23 агентства США, які зрадили мене та засуджували мене за мої дії останні 15 місяців – сподіваюся, ви щасливі", – написав Поляков.

Довідка

Firefly Aerospace - приватне американсько-українське аерокосмічне підприємство зі штаб-квартирою в Остіні (Техас, США).

Заснована у 2014 році компанія займається розробкою легких ракет-носіїв для запуску вантажів у космос.

Firefly Aerospace розробила ракету Alpha. Перший запуск неодноразово переносили. Зрештою він відбувся у вересні 2021 року і був провальним. Вибух Alpha потрапив на пряму трансляцію. Попри це у Firefly тестовий політ Alpha назвали успішним.

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