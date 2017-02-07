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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец планировал теракт на главной площади Ростова - росСМИ

Киев • УНН

 • 9795 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Украинский юноша в День святого Валентина предстанет перед судом по обвинению в подготовке взрыва на главной площади Ростова-на-Дону. Об этом сообщил РИА "Новости" источник в правоохранительных органах региона, передает УНН.

Украинец планировал теракт на главной площади Ростова - росСМИ

"Теракт планировался им на Театральной площади в Ростове-на-Дону при проведении одного из массовых мероприятий", - пояснил источник, не уточнив при этом, о каком мероприятии идет речь.

Издание также отмечает, что ранее начальник центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по Ростовской области Артур Метцгер заявлял, что в декабре 2015 года полиция и ФСБ задержали 17-летнего жителя Украины, в квартире которого обнаружили взрывное устройство.

Как пишет издание, по данным предварительного расследования, украинский националист якобы планировал взорвать самодельную бомбу в месте массового скопления людей в Ростове-на-Дону.

Напомним, как сообщили в МИД, известно о политически мотивированном содержании на территории Российской Федерации не менее 17 украинцев.

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