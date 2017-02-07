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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Українець планував теракт на головній площі Ростова - росЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Український юнак в День святого Валентина постане перед судом за звинуваченням у підготовці вибуху на головній площі Ростова-на-Дону. Про це повідомило РІА "Новости" джерело в правоохоронних органах регіону, передає УНН.

Українець планував теракт на головній площі Ростова - росЗМІ

"Теракт планувався їм на Театральній площі в Ростові-на-Дону при проведенні одного із масових заходів", - пояснило джерело, не уточнивши при цьому, про який захід ідуться.

Видання також зазначає, що раніше начальник центру з протидії екстремізму ГУМВС по Ростовській області Артур Метцгер заявляв, що в грудні 2015 року поліція і ФСБ затримали 17-річного жителя України, в квартирі якого знайшли вибуховий пристрій.

Як пише видання, за даними попереднього розслідування, український націоналіст нібито планував підірвати саморобну бомбу в місці масового скупчення людей в Ростові-на-Дону.

Нагадаємо, як повідомили у МЗС, відомо про політично вмотивоване утримання на території Російської Федерації щонайменше 17 українців.

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